Brad Binder Akui Kedatangan Jack Miller Berpengaruh Positif untuk KTM

MATIGHOFFEN – Pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, menyebut kedatangan Jack Miller menjadi salah satu faktor terpenting dari perkembangan motor RC16 KTM di MotoGP 2023. Menurutnya, sejak itu semuanya berjalan ke arah yang baik sehingga membantunya tampil apik di musim lalu.

Binder menjalani musim terbaiknya di MotoGP 2023 bersama tim pabrikan KTM. Dia berhasil menduduki peringkat keempat di klasemen akhir dengan koleksi 293 poin dan lima podium balapan utama serta dua kemenangan sprint.

Hasil tersebut cukup meningkat jauh dari torehannya saat finis di urutan enam klasemen musim 2022 dengan 188 poin. Binder pun menjadi pembalap terbaik di KTM serta rider terbaik di luar empat pembalap Ducati yang berada di posisi lima besar.

Pembalap asal Afrika Selatan itu menilai peningkatan performa yang dialami motornya salah satunya berkat adanya Jack Miller sebagai rekan satu timnya di musim lalu. Pasalnya, Miller sebelumnya berada di tim pabrikan Ducati yang memiliki motor terbaik di MotoGP saat ini sehingga punya acuan yang kuat untuk mengembangkan kuda besinya.

“Bagi saya, salah satu hal terpenting adalah ketika Jack tiba, dia datang dari motor acuan yang semua orang coba kalahkan. Jadi dia mampu membawa pengetahuan dan perasaannya tentang pabrikan sebelumnya dan jelas itu memberi kita arah yang baik tentang ke mana kita harus pergi dan pada saat yang sama dia dengan sangat cepat mengkonfirmasi komentar yang saya katakana,” kata Binder dilansir dari Speedweek, Minggu (7/1/2024).

“Jadi ya, sejak saat itu, saat kami memulai tes pertama, kami segera mengambil langkah baik ke arah yang benar. Jadi saya pikir sebelum Jack naik motor kami, kami sudah sedikit lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, semuanya berjalan ke arah yang sangat baik dan saya pikir itu memberi kami ide bagus ke mana kami harus pergi,” tambahnya.