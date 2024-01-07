Sadar Masih Kesulitan, Marc Marquez Enggan Berekspektasi Tinggi di MotoGP 2024

FAENZA - Bergabungnya Marc Marquez ke Gresini Ducati membuat banyak pihak percaya The Baby Alien –julukan Marquez– bisa menjadi kejutan di MotoGP 2024. Namun, dari pihak Marquez sendiri justru tak mau memiliki ekspektasi yang tinggi lantaran dirinya mengakui masih kesulitan.

Ya, Marquez akan memulai musim depan dengan lembaran baru bersama Gresini Ducati. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu telah berpisah dengan tim yang menaunginya selama 10 tahun terakhir, Repsol Honda.

Ekspektasi tinggi tentu akan menyelimuti Marquez bersama Ducati. Mengingat, tim-tim Ducati sedang mendominasi MotoGP dalam dua musim terakhir.

Menariknya, Marquez mengaku justru tidak mau dibebankan dengan ekspektasi tinggi. Enam kali juara MotoGP itu mengatakan dia masih meragukan kualitasnya sendiri, sehingga belum berani untuk bisa berbicara banyak.

"Tugas saya adalah melepaskan diri dari semua ekspektasi ini," kata Marquez dikutip dari Paddock GP, Minggu (7/1/2024).