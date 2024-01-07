Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Ingin Balas Dendam, Marc Marquez Gabung Ducati karena Mau Kompetitif Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |04:51 WIB
Bukan Ingin Balas Dendam, Marc Marquez Gabung Ducati karena Mau Kompetitif Lagi
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

BORGO PANIGALE - Gabungnya Marc Marquez ke tim Gresini Ducati dianggap sebagian pihak akan jadi momentum bagi The Baby Alien untuk balas dendam atas hasil buruk yang ia raih dalam beberapa musim terakhir. Namun, Marquez menegaskan bahwa ia tak mau melakukan balas dendam tersebut, karena keinginannya saat ini hanyalah bisa kompetiti lagi di MotoGP.

Marc Marquez akan tampil berbeda untuk pertama kalinya di MotoGP 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu tidak akan lagi menggunakan 'seragam' Repsol Honda, tim yang sudah bersamanya dalam 10 tahun terakhir.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akan membalap untuk tim satelit yang disebut diunggulkan, Gresini Ducati. Dia akan mendapatkan tandem adik kandungnya, Alex Marquez.

Bergabungnya Marquez ke Ducati bisa dibilang menguntungkan. Pasalnya, Marquez akan bergabung dengan salah satu tim yang mendominasi MotoGP dalam dua musim terakhir.

Marc Marquez jajal motor Ducati

Tak ayal, Marquez bisa saja 'balas dendam' atas performa buruknya dalam beberapa musim terakhir. Dia juga bisa membuktikan kepada rival-rivalnya kalau dirinya masih merupakan yang terbaik.

"Ya, tapi saya mengatakannya di masa lalu, saya mengatakannya sekarang dan saya akan mengatakannya dalam beberapa tahun, tidak ada yang selamanya," kata Marquez dilansir dari Paddock GP, Minggu (7/1/2024).

Halaman:
1 2
