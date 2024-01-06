Marc Marquez Bakal Jadi Masalah Sekaligus Keuntungan bagi Ducati

Marc Marquez akan menjadi masalah bagi Ducati sekaligus keuntungan (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

MILAN - Marc Marquez bakal jadi masalah sekaligus keuntungan bagi Ducati Corse di MotoGP 2024. Pendapat itu dilontarkan Manajer Tim Pramac Ducati, Gino Borsoi.

Gresini Racing kedatangan enam kali juara MotoGP itu untuk MotoGP 2024. Marquez akan bersaing dalam perebutan gelar untuk pertama kalinya dengan Ducati Desmosedici.

Banyak pihak meragukan manuver Marquez. Namun, tidak sedikit pula yang meyakini The Baby Alien akan berjaya bersama Ducati Desmosedici GP23.

Borsoi sendiri mengakui Marquez akan menjadi ancaman serius bagi Ducati Pramac yang sedang berburu gelar. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu akan menjadi ‘masalah’ mengingat pengalaman dan tekadnya yang kuat.

“Tidak masuk akal untuk mengatakan Marquez tidak akan kompetitif. Marquez pasti akan kompetitif. Marquez pasti akan menjadi salah satu yang terbaik dan Marquez akan menjadi masalah bagi kami semua,” kata Borsoi, dikutip dari Speedweek, Sabtu (6/1/2024).

“Jadi Anda bisa melihat pada titik tertentu dia lebih cepat dari kami,” sambung pria asal Italia itu.