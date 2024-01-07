Hanya Lewis Hamilton yang Mampu Imbangi Max Verstappen di F1 2024

EINDHOVEN – Lewis Hamilton dinilai menjadi sosok yang mampu mengimbangi Max Verstappen di F1 2024. Hal itu disampaikan mantan pembalap F1, Christijan Elbers.

Pertarungan antargenerasi yang sensasional terjadi di F1 2021. Verstappen yang masih sangat muda bertekad untuk meraih titel pertamanya dengan melawan Hamilton, yang mengincar gelar kedelapannya untuk memecahkan rekor gelar terbanyak di balapan jet darat paling bergengsi di dunia itu.

Pada akhirnya, Verstappen lah yang menjadi juara lewat drama balapan terakhir yang kontroversial di GP Abu Dhabi 2021. Sejak itu, dia terus mengukir namanya dalam sejarah dengan menyabet dua gelar berturut-turut di F1 2022 dan 2023.

Sementara Hamilton, belum kembali lagi ke dalam jalur perebutan gelar juara sejak itu. Bahkan, dia sudah tak memenangkan balapan dalam dua musim terakhir.

Di sisi lain, Verstappen tampil sangat dominan di F1 2023 dengan meraih 19 kemenangan dalam 22 seri yang ada. Hal itu jelas menimbulkan perdebatan siapakah pembalap yang mampu mengimbangi dominasi bintang asal Belanda itu di musim depan?

Elbers yakin sebenarnya hanya Hamilton yang mampu memberikan perlawanan kepada Verstappen karena bakat alami dan kualitas yang dimilikinya setara dengan sang junior. Namun menurutnya, hal itu hanya bisa dicapai jika Mercedes memberi jagoan asal Inggris itu mobil yang lebih kompetitif lagi di F1 2024.