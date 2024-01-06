Jadi Tuan Rumah Asian Rifle/Pistol Championship 2024, Menpora Dito Ariotedjo Berharap Indonesia Bisa Amankan Tiket Olimpiade

JAKARTA - Indonesia dipastikan akan menggelar Asian Rifle/Pistol Championship 2024. Jelang kompetisi itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo itu pun berharap alet menembak Tanah Air bisa bersinar karena turnamen tersebut memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024.

Ya, Asian Rifle/Pistol Championship 2024 akan berlangsung di Jakarta, Indonesia mulai 6-18 Januari 2024. Ajang olahraga menembak itu akan menyediakan 16 tiket untuk Olimpiade Paris 2024.

Kontingen menembak Indonesia diharapkan bisa melanjutkan prestasi seperti di ajang SEA Games dan Asian Games 2023. Diketahui, kontingen Indonesia mendapatkan tujuh emas dan menjadi juara umum di SEA Games tahun lalu.

Sedangkan pada ajang Asian Games, kontingen Indonesia membawa pulang dua keping emas. Dito ingin prestasi ini terus berlanjut di ajang Asian Rifle/Pistol Championship 2024.

Dengan demikian, kontingen menembak Indonesia membuka kesempatan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

"Hari ini kita baru saja membuka Asian Rifle/Pistol Championship yang diselenggarakan PB Perbakin, ya ini menjadi kualifikasi Olimpiade. Diikuti 30 negara dan 16 kuota Olimpik yang diperebutkan," kata Dito kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).