Kisah Rexy Mainaky, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Antar Bulu Tangkis Malaysia, Thailand hingga Inggris Mendunia

Rexy Mainaky merupakan legenda bulu tangkis dunia yang berhasil menyulap atlet menjadi juara (Foto: PBSI)

KISAH Rexy Mainaky, legenda bulu tangkis Indonesia yang antar bulu tangkis Malaysia, Thailand, hingga Inggris mendunia patut untuk diulas. Sebab, hal itu membuktikan tangan dinginnya.

Bukan rahasia umum lagi jika legenda bulu tangkis Indonesia, Rexy Mainaky kini adalah seorang pelatih sektor ganda untuk federasi bulutangkis Malaysia (BAM). Rexy resmi ditunjuk oleh BAM sebagai pelatih sejak tahun 2021.

Namanya memang seakan melekat dengan bulu tangkis Malaysia. Sebab, Rexy juga sempat melatih di BAM selama tujuh tahun pada 2000-an. Dia langsung banting setir menjadi pelatih setelah pensiun sebagai pemain.

Di awal karier kepelatihannya, Rexy menangani pasangan ganda campuran asal Inggris, Gail Emms/Nathan Robertson. Dia berhasil mengantar anak asuhnya meraih medali perak di Olimpiade Athena 2004 dan menjadi juara All England 2005 dan Kejuaraan Dunia 2006.

Pencapaian ini membuat BAM jatuh hati. Dia lalu direkrut untuk melatih di Malaysia. Pasangan Koo Kien Keat/Tan Boon Heong langsung dibawanya meraih medali emas Asian Games 2006!

Setelah dari Malaysia, peraih medali emas di Olimpiade 1996 ini melatih di Filipina. Namun, dia hanya setahun berada di sana. Rexy lalu memilih pulang ke tanah air dan kemudian menjadi Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI pada 2014.