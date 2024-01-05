Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Akui Sulit Kerjasama di Repsol Honda, Pol Espargaro: Berbeda dengan Tim Eropa

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:15 WIB
Akui Sulit Kerjasama di Repsol Honda, Pol Espargaro: Berbeda dengan Tim Eropa
Pol Espargaro saat membalap bersama Repsol Honda (Foto: MotoGP)
A
A
A

GRANOLLERS – Pol Espargaro mengungkap borok dari tim yang pernah menaunginya, Repsol Honda. Espargaro mengatakan, Honda tidak memiliki transparansi kepada pembalap dan sulit untuk menerapkan kerjasama tim.

Pol Espargaro untuk pertama kalinya setelah 10 musim sejak debutnya pada 2014 tidak akan membalap di MotoGP. Pembalap berusia 32 tahun itu diketahui tidak mendapatkan kursi pada musim 2024.

 

Espargaro termasuk pembalap berpengalaman karena pernah mencicipi tiga tim, yakni Yamaha (2014-2016), KTM (2017-2020, 2023), dan Honda (2021-2022). Dari tiga tim itu, Espargaro menyoroti tim Honda.

Pembalap asal Spanyol itu blak-blakkan menyebut Honda adalah tim paling minor diantara ketiganya. Espargaro mengungkapkan, sulit untuk menerapkan kerjasama tim ketika membalap bersama Honda.

“Lingkungannya sangat berbeda dari yang biasa saya alami di KTM, di mana semuanya transparan, sedangkan di Honda jauh lebih buram,” ungkap Espargaro dikutip dari Paddock GP, Jumat (5/1/2024).

“Tidak ada yang bekerja sama, semua orang mengambil jalur yang sangat berbeda. Bagi saya, ini bukan cara yang baik untuk bekerja. Saya berasal dari gaya kerja yang berbeda di mana kami mencapai hasil luar biasa dengan bekerja sama sebagai sebuah tim,” tambahnya.

Halaman:
1 2
