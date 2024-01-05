Marc Marquez Buka Lembaran Baru di MotoGP 2024, Loris Capirossi Prediksi Bakal Sukses Bersama Gresini Ducati

BOLOGNA – Mantan pembalap MotoGP, Loris Capirossi, soroti langkah Marc Marquez yang akan membuka lembaran baru dalam kariernya di MotoGP pada 2024 dengan hijrah ke Gresini Ducati. Dia yakin Marquez bakal meraih kesuksesan besar dengan Gresini Ducati.

Capirossi mengatakan Marquez dan Ducati adalah kombinasi luar biasa di MotoGP. Mantan pembalap Honda itu meyakini The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akan meraih kejayaannya kembali bersama Gresini Ducati.

“Saya ingin Fausto (Gresini) bersama kami, karena melihat Marc (Marquez) di tim Faenza, di Gresini, adalah sesuatu yang luar biasa, luar biasa,” kata Capirossi dilansir dari Motosan, Jumat (5/1/2024).

“Terlebih lagi, kedua bersaudara itu ada di sana, jadi menurut saya mereka memiliki tim yang bagus untuk musim depan. Márquez tidak akan memiliki sepeda motor pabrikan, tapi dia selalu menjadi protagonis. Ini akan memberikan banyak tontonan, saya yakin,” sambungnya.

Menurut Capirossi, kepindahan Marquez ke Ducati akan menjadi momentum bagi The Baby Alien kembali unjuk gigi. Pria berusia 50 tahun itu berpendapat, Marquez telah membuat keputusan yang tepat.

“Perubahan pemandangan ini akan baik baginya untuk terus menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Dia tidak melupakan kemenangannya, saya yakin akan hal itu,” ujar Capirossi.