Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Buka Lembaran Baru di MotoGP 2024, Loris Capirossi Prediksi Bakal Sukses Bersama Gresini Ducati

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |08:57 WIB
Marc Marquez Buka Lembaran Baru di MotoGP 2024, Loris Capirossi Prediksi Bakal Sukses Bersama Gresini Ducati
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

BOLOGNA – Mantan pembalap MotoGP, Loris Capirossi, soroti langkah Marc Marquez yang akan membuka lembaran baru dalam kariernya di MotoGP pada 2024 dengan hijrah ke Gresini Ducati. Dia yakin Marquez bakal meraih kesuksesan besar dengan Gresini Ducati.

Capirossi mengatakan Marquez dan Ducati adalah kombinasi luar biasa di MotoGP. Mantan pembalap Honda itu meyakini The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akan meraih kejayaannya kembali bersama Gresini Ducati.

Marc Marquez

“Saya ingin Fausto (Gresini) bersama kami, karena melihat Marc (Marquez) di tim Faenza, di Gresini, adalah sesuatu yang luar biasa, luar biasa,” kata Capirossi dilansir dari Motosan, Jumat (5/1/2024).

“Terlebih lagi, kedua bersaudara itu ada di sana, jadi menurut saya mereka memiliki tim yang bagus untuk musim depan. Márquez tidak akan memiliki sepeda motor pabrikan, tapi dia selalu menjadi protagonis. Ini akan memberikan banyak tontonan, saya yakin,” sambungnya.

Menurut Capirossi, kepindahan Marquez ke Ducati akan menjadi momentum bagi The Baby Alien kembali unjuk gigi. Pria berusia 50 tahun itu berpendapat, Marquez telah membuat keputusan yang tepat.

“Perubahan pemandangan ini akan baik baginya untuk terus menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Dia tidak melupakan kemenangannya, saya yakin akan hal itu,” ujar Capirossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement