HOME SPORTS MOTOGP

5 Wanita Cantik yang Jadi Pacar dan Istri Pembalap MotoGP 2024, Nomor 1 Diajak Marc Marquez Liburan ke Bali

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |20:03 WIB
5 Wanita Cantik yang Jadi Pacar dan Istri Pembalap MotoGP 2024, Nomor 1 Diajak Marc Marquez Liburan ke Bali
5 Wanita Cantik yang Jadi Pacar dan Istri Pembalap MotoGP 2024. (Foto: Instagram/gemmpinto)
A
A
A

TERDAPAT 5 wanita cantik yang jadi pacar dan istri pembalap MotoGP 2024 yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, dalam dunia MotoGP tak hanya sekadar ajang balapan saja yang menarik untuk dibahas, kehidupan sang rider di luar lintasan juga seru untuk diketahui.

Terutama jika membahas terkait pacar atau istri sang pembalap. Banyak cerita menarik dari pasangan para rider MotoGP yang menarik untuk dibahas, penasaran?

Berikut 5 Wanita Cantik yang Jadi Pacar dan Istri Pembalap MotoGP 2024:

5. Andreia Pimenta

Andreia Pimenta

Miguel Oliveira memiliki pasangan cantik bernama Andreia Pimenta. Mereka adalah pasangan yang unik karena Pimenta merupakan adik tiri pembalap Tim KTM Red Bull tersebut.

Ayah Oliveira menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Cristina yang sebelumnya sudah memiliki putri, yaitu Pimenta. Jadi, Oliveira dan Pimenta tidak memiliki hubungan darah.

Jika kekasih pembalap lain rata-rata berprofesi seabgai model, Pimenta justru terjun ke dunia kesehatan. Dia merupakan seorang dokter gigi.

4. Laura Montero

Laura Montero

Aleix Espargaro dikenal sebagai sosok suami yang romantis. Istrinya saat ini pun diketahui sebelumnya sudah saling berpacaran selama tujuh tahun. Keduanya mengikat janji suci di Barcelona pada 2014.

Laura pun beberapa kali sempat terlihat menami Espargaro balapan. Termasuk saat mentas di MotoGP Mandalika 2023. Tepatnya Espargaro mengajak seluruh keluarganya untuk liburan di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
