Karena Valentino Rossi, Yamaha Bakal Berusaha Jadikan VR46 sebagai Tim Satelit di MotoGP 2025

LESMO – Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli mengakui timnya tertarik menjadikan Pertamina Enduro VR46 sebagai tim satelit baru mereka di MotoGP 2025. Tim VR46 menjadi prioritas lantaran Yamaha memiliki kedekatan dengan pemilik tim tersebut, yang mana adalah Valentino Rossi.

Seperti yang diketahui Yamaha tidak memiliki tim satelit di MotoGP 2023, setelah RNF Racing memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia. Tim berlogo Garpu Tala itu pun terus memantau situasi untuk bisa mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025.

Sementara Pramac Racing, LCR Team dan Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan habis kontraknya bersama Ducati dan Honda pada akhir 2024. Yamaha pun akan bergerak mengamankan salah satu tim tersebut untuk dijadikan tim satelit.

Massimo Meregalli mengatakan tujuan utama Yamaha adalah untuk mendapatkan tim satelit. Ia menjelaskan tim satelit juga akan berperan dalam pengemangan motor Yamaha, YZR-M1.

“Itu salah satu tujuan kami (memiliki tim satelit) dan pengelolaannya akan berbeda dengan dulu, ketika kami hanya memasok sepeda motor. Ide yang kami miliki saat ini adalah bersinergi langsung dengan tim satelit untuk bekerja sama," kata Massimo Meregalli dikutip dari Motosan, Jumat (5/1/2024).

Lebih jauh, Massimo Meregalli mengatakan Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjadi prioritas utama Yamaha untuk direkrut sebagai tim satelit. Valentino Rossi yang memiliki hubungan dengan Yamaha pun menjadikan alasan pabrikan asal Lesmo, Italia itu untuk menjadi bagian di tim satelit.