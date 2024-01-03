Kisah Valentino Rossi Mau Selamatkan Enea Bastianini yang Hampir Terbantai di Wawancara TV

KISAH Valentino Rossi yang mau selamatkan Enea Bastianini saat hampir terbantai di wawancara TV menjadi momen yang tidak terlupakan. Momen itu terjadi pada sekira 2015 silam.

Dalam sebuah press conference balapan, Enea Bastianini yang masih berada di kelas Moto3 mendapat kesempatan duduk bersama dengan para pembalap hebat seperti Johann Zarco dari Moto2, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, hingga Valentino Rossi.

BACA JUGA: Mengulik Cara Unik Valentino Rossi Hilang Rasa Gugup Sebelum Bertanding

Itu adalah momen press conference pertama Bastianini. Maka sangat wajar jika pembalap asal Italia berjuluk The Beast itu sangat canggung untuk menjawab pertanyaan para wartawan.

Ditambah lagi, para wartawan kala itu memberinya banyak pertanyaan dalam Bahasa Inggris. Hal ini menjadi petaka bagi Enea Bastianini yang pada saat itu masih belum fasih menggunakan Bahasa Inggris. Ia pun hanya bisa mengatakan hal-hal yang ia ketahui artinya meski tidak menjawab pertanyaan para wartawan.

Beruntung ada Valentino Rossi disampingnya. Sebagai sesama rider asal Italia, The Doctor kemudian membantu menerjemahkan pertanyaan para jurnalis untuk Bastianini. Berkat hal itu pula, Bastianini tidak jadi terbantai oleh pertanyaan wartawan.

"Ini adalah konferensi pers pertama saya. Ini memalukan, sangat memalukan." kata Enea Bastianini mengomentari video saat ia diselamatkan oleh Valentino Rossi saat interview dengan media dilansir dari youtube MotoGP, Rabu (3/01/2024).