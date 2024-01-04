Tebus Kegagalan di MotoGP 2023, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez Diyakini Tampil Menggila pada 2024

NOELA – CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, optimis dengan kiprah Miguel Oliveira dan Raul Fernandez pada MotoGP 2024. Keduanya diyakini akan tampil menggila musim depan demi menebus kegagalan pada MotoGP 2023.

Miguel Oliveira dan Raul Fernandez bergabung dengan tim satelit Aprilia, yakni CryptoData RNF, pada MotoGP 2023. Namun, kedua pembalap tersebut gagal menunjukan performa bagus dan banyak mendapatkan kritikan.

Miguel Oliveira hanya mampu menempati posisi ke-16 di klasemen akhir MotoGP 2023 dengan mengumpulkan 76 poin. Dia tak bisa meraih satu pun kemenangan dan podium.

Sementara itu, Raul Fernandez menempati peringkat ke-20. Perolehan poinnya berselisih lima angka dengan Oliveira.

Massimo Rivola pun tak setuju dengan pendapat berbagai pihak yang mengkiritik pemilihan pembalap di Aprilia Racing. Sebab, banyak pihak menilai mereka tak memiliki pembalap papan atas.

“Tim kami dituduh kurang memiliki pembalap yang bagus. Saya tidak setuju dengan itu," kata Massimo Rivola, dikutip dari Speed Week, Kamis (4/1/2024).