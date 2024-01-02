Rafael Nadal Bicara Kemungkinan Pensiun dari Tenis di 2024

BRISBANE – Rafael Nadal angkat bicara soal masa depannya di dunia tenis pada 2024. Pria asal Spanyol itu menyatakan kariernya akan bergantung pada kondisi kebugaran tubuh sepanjang satu tahun ke depan.

Nadal baru saja kembali dari absen panjang karena mengalami cedera di Australia Open 2023 pada Januari tahun lalu. The King of Clay menderita cedera pinggul yang mengharuskannya naik ke meja operasi.

Ternyata, cederanya lebih parah dari yang diperkirakan dan membuat Nadal absen dari lapangan tenis sekira setahun. Kini, dia siap bermain di Brisbane International yang digelar pada 30 Desember 2023 – 7 Januari 2024.

Dari hasil undian, Nadal akan berhadapan dengan petenis Austria, Dominic Thiem, di putaran pertama pada Selasa (2/1/2024). Menjelang pertandingan itu, dia angkat bicara soal masa depannya di dunia tenis.

Nadal mengatakan belum berani untuk memutuskan kapan akan berhenti bermain tenis. Pemegang 22 gelar Grand Slam itu menjelaskan, baru akan berhenti bermain ketika sudah tidak sanggup.

“Masalahnya dengan mengatakan ini akan menjadi musim terakhir saya adalah saya tidak bisa memprediksi 100 persen apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah kenapa saya bilang 'mungkin',” kata Nadal dilansir dari Tennis Head, Selasa (2/1/2024).