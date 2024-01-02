Ambisi Carlos Sainz Jr Juara Dunia F1 2024 Ditepis Mantan Petinggi Scuderia Ferrari

AMBISI Carlos Sainz Jr untuk juara dunia F1 2024 mendapat respons negatif dari Peter Windsor. Mantan petinggi Scuderia Ferrari itu yakin sang pembalap akan sulit memenuhi keinginannya.

Sainz menyudahi musim lalu dengan finis di peringkat ketujuh klasemen F1 2023. Pria berpaspor Spanyol itu menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil memenangkan balapan pada musim lalu selain duo Red Bull Racing, Max Verstappen (19) dan Sergio Perez (2).

Meski demikian, Sainz masih kalah dari rekan setimnya Charles Leclerc secara posisi di klasemen. Pembalap asal Monaco itu meraih enam podium dan finis di posisi lima klasemen akhir F1 2023 dengan perolehan 206 poin.

Namun, Sainz optimistis bisa meraih gelar juara F1 pada 2024. Putra juara dunia reli Carlos Sainz itu berharap Ferrari mempertahankannya untuk mencicipi gelar juara dunia pada masa mendatang.

“Saya berada di posisi terbaik di grid F1 untuk menjadi juara F1, tidak diragukan lagi. Saya berharap saya masih mempunyai banyak tahun ke depan dan saya tidak keberatan jika semuanya berseragam merah," ujar Sainz, dilansir dari Planet F1, Selasa (2/1/2024).

"Motivasi utama saya adalah menjadi juara dunia. Dan jika saya bisa mencapainya bersama Ferrari, itu lebih baik lagi. Itu yang harus kami coba pada 2024 dan saya pikir kami punya kapasitasnya,” tambah pembalap berusia 29 tahun itu.