HOME SPORTS MOTOGP

Tahun Baru, Timnya Valentino Rossi Resmi Ganti Nama Jadi Pertamina Enduro VR46 Racing

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:22 WIB
Tahun Baru, Timnya Valentino Rossi Resmi Ganti Nama Jadi Pertamina Enduro VR46 Racing
VR46 Racing Team resmi berganti nama seiring pergantian tahun (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
A
A
A

TAVULLIA - Tim MotoGP milik Valentino Rossi, VR46 Racing Team, resmi berganti nama seiring pergantian tahun. Seperti sudah diberitakan, tim tersebut akan mengusung nama Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada MotoGP 2024.

“Musim 2024 - Pertamina Enduro VR46 Racing Team,” tulis akun Instagram resmi Tim VR46 (@vr46racingteam), dikutip pada Senin (1/1/2024).

Tim VR46 Racing Team bersama Direktur Utama Pertamina Lubricants Werry Prayogi (Foto: VR46 Press Release)

Dengan demikian, Pertamina Enduro yang diketahui merupakan produk oli lokal Indonesia akan mejeng di livery Tim VR46. Tidak hanya motor, wearpack hingga merchandise resmi tim juga akan dibalut embel-embel Pertamina Enduro.

Sebelumnya, Pertamina Enduro memang sudah mengumumkan akan menjadi sponsor utama Tim VR46 pada November 2023. Kolaborasi ini akan berlangsung selama musim 2024-2026.

Tentunya, ini akan menjadi kolaborasi yang membanggakan untuk penggemar MotoGP di Indonesia. Pasalnya, jenama asli Indonesia akan mejeng secara terang-terangan bersama VR46 Racing Team.

Telusuri berita Sport lainnya
