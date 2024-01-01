Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cerita Valentino Rossi yang Akui Pilihannya Pindah dari Honda ke Yamaha di MotoGP 2004 seperti Keputusan Orang Bodoh

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |05:59 WIB
Cerita Valentino Rossi yang Akui Pilihannya Pindah dari Honda ke Yamaha di MotoGP 2004 seperti Keputusan Orang Bodoh
Momen Valentino Rossi masih di Honda. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Valentino Rossi sempat membuat keputusan yang mencengangkan di akhir MotoGP 2003. Sebab ia memilih meninggalkan Honda untuk pindah ke Yamaha di musim 2004.

Sampai saat ini, Rossi dan sahabat terbaiknya, Uccio Salucci selalu menertawakan keputusan mereka di MotoGP 2004 tersebut. Bagaimana tidak, Rossi dan Salucci sepakat pergi dari Honda yang kala itu memiliki motor yang paling kuat.

Pindahnya pun ke Yamaha yang pada saat itu memiliki motor terburuk. Namun, Salucci menegaskan saat itu Rossi sudah tidak betah di Honda, jadi pilihan terbaik memang pergi dari tim pabrikan asal Jepang tersebut.

Bergabungnya ke Yamaha pun ternyata tak mudah untuk Rossi dan Salucci. Beruntungnya berkat kerja sama mereka yang apik, Rossi mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari motor YZR-M1 hingga akhirnya juara di MotoGP 2004.

Valentino Rossi bersama Luca Marini dan Uccio Salucci

“Ketika pada tahun 2004 kami pergi ke Yamaha ada naluri yang besar, jika kami mengikuti alasan kami tidak akan pergi ke sana. Mengapa meninggalkan motor pemenang seperti Honda dan digantikan dengan motor yang tidak menang seperti Yamaha? Saat itu sungguh gila,” ucap Salucci, dikutip dari Crash, Senin (1/1/2023).

“Saat itu kami sudah tidak bahagia lagi dan kami memutuskan untuk pergi, tapi dengan sangat terbuka. Saat kami bermain-main, ekspansif, ceria, lalu kami tidak merasa nyaman, maka kami pergi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
