HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Valentino Rossi yang Kaget Lihat Bobroknya Motor Yamaha saat Baru Pindah di MotoGP 2004

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:41 WIB
Kisah Valentino Rossi yang Kaget Lihat Bobroknya Motor Yamaha saat Baru Pindah di MotoGP 2004
Valentino Rossi sempat kaget lihat betapa buruknya motor Yamaha di MotoGP 2004. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Valentino Rossi yang kaget lihat bobroknya motor Yamaha saat baru pindah di MotoGP 2004 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sebagai pengingat, kepindahan Rossi dari Honda ke Yamaha menjadi salah satu keputusan paling fenomenal di ajang balap MotoGP.

Bagaimana tidak, Rossi yang sedang berjaya di Honda usai menjadi menjuarai MotoGP di tiga musim beruntun (2001-2003) itu tiba-tiba saja meninggalkan tim tersebut. Hebohnya lagi, Rossi pindah ke tim yang justru dianggap memiliki motor yang tidak kompetitif, yakni Yamaha.

Menariknya, Rossi dan sahabat sekaligus tangan kanannya, Uccio Salucci benar-benar dibuat kaget ketika melihat secara langsung motor Yamaha secara dekat. Keduanya kaget karena menilai motor Yamaha ternyata lebih bobrok dari yang mereka kira.

Rossi bahkan sampai mengatakan kepada Salucci bahwa motor YZR-M1 kala itu seperti tertinggal 10 tahun dari tim-tim lainnya karena saking buruknya. Awalnya ekspektasi Rossi tidak terlalu buruk, mengingat ia pun tak bisa menjajal motor Yamaha di tes pascamusim MotoGP 2003.

Valentino Rossi di MotoGP 2004

“Saya ingat pertama kali kami melihat Yamaha dari dekat pada malam Donington pada 2003 ketika mereka membiarkan pintu garasi terbuka pada tengah malam. Vale dan saya meninggalkan motorhome seperti dua agen rahasia: kaus hitam, hati-hati!” ungkap Salucci kepada Sky Sports yang dikutip Crash, Minggu (31/12/2023).

“Saat kami membuka pintu, semua bos Yamaha ada di dalam. Seperto Davide Brivio, Masahiko Nakashima dan Carlos Checa ada di sana. Ketika saya melihatnya (motor Yamaha), saya tidak bisa berkata-kata, tetapi karena itu adalah motor yang sangat jelek, pembuatannya buruk, penuh kabel tergeletak di mana-mana, sangat kasar,” tambahnya.

Halaman:
1 2
