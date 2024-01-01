Legenda F1 Bongkar Kunci Sukses Max Verstappen Tampil Dominan 3 Musim Terakhir

VANTAA – Legenda F1, Mika Hakkinen, bongkar kunci sukses Max Verstappen tampil dominan dalam 3 musim terakhir. Hakkinen mengatakan, kombinasi sempurna antara Verstappen dan pengembangan di Red Bull Racing menciptakan konsistensi.

Red Bull Racing berhasil mendominasi penuh F1 GP 2023. Tim yang bermarkas di Milton Keynes, Inggris itu sukses memenangkan 21 dari 22 seri balapan pada musim lalu bersama dua pembalapnya Verstappen dan Sergio Perez.

Verstappen yang berhasil meraih rekor 19 kemenangan dalam satu musim untuk mempertahankan gelar juara jelas membuat semua orang heran. Namun, Hakkinen menjelaskan kunci konsistensi Verstappen.

“Saya tahu dari pengalaman saya sendiri betapa pentingnya konsistensi, dan kita telah melihatnya berulang kali di kelas premier,” jelas Hakkinen, dilansir dari Speedweek, Senin (1/1/2024).

“Katakanlah seorang pembalap menghabiskan tiga atau empat tahun dengan tim yang sama. Katakanlah pembalap ini secara konsisten menunjukkan kecepatan yang luar biasa dan mampu berkomunikasi dengan para insinyurnya pada tingkat tertinggi,” lanjutnya.