Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ogah Ambil Pusing, Begini Cara Alex Marquez Tanggapi Kritikan kepadanya

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:50 WIB
Ogah Ambil Pusing, Begini Cara Alex Marquez Tanggapi Kritikan kepadanya
Alex Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

CERVERA – Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, ogah ambil pusing soal kritikan yang kerap dilontarkan haters kepadanya. Alih-alih geram, dia punya cara tersendiri menghadapi kritikan yang datang.

Alex tak menampik bahwa kritikan yang datang dapat mempengaruhi kondisi seseorang. Tetapi, dia tak mau ambil pusing soal hal tersebut karena masih banyak orang-orang baik yang berada di sisinya.

Alex Marquez

Adik dari Marc Marquez itu pun malah menjadikan kritikan yang datang dari haters sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sebab, dia bertekad menepis pandangan miring yang datang kepadanya.

“Ada fase-fase yang serupa. Ketika segala sesuatunya berjalan baik bagi Anda, hal itu akan lebih mudah, tetapi ketika segala sesuatunya berjalan buruk bagi Anda, Anda harus tahu siapa yang mengkritik Anda secara membangun, siapa yang dapat membantu Anda,” ujar Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu (31/12/2023).

“Contohnya, bagi saya, haters memberi saya motivasi. Mendengar segala sesuatu yang menyenangkan pada akhirnya membuat Anda tenang. Kebencian itu membuatmu berpikir, ‘Saya akan menutup mulutnya,’” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement