Ogah Ambil Pusing, Begini Cara Alex Marquez Tanggapi Kritikan kepadanya

CERVERA – Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, ogah ambil pusing soal kritikan yang kerap dilontarkan haters kepadanya. Alih-alih geram, dia punya cara tersendiri menghadapi kritikan yang datang.

Alex tak menampik bahwa kritikan yang datang dapat mempengaruhi kondisi seseorang. Tetapi, dia tak mau ambil pusing soal hal tersebut karena masih banyak orang-orang baik yang berada di sisinya.

Adik dari Marc Marquez itu pun malah menjadikan kritikan yang datang dari haters sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sebab, dia bertekad menepis pandangan miring yang datang kepadanya.

“Ada fase-fase yang serupa. Ketika segala sesuatunya berjalan baik bagi Anda, hal itu akan lebih mudah, tetapi ketika segala sesuatunya berjalan buruk bagi Anda, Anda harus tahu siapa yang mengkritik Anda secara membangun, siapa yang dapat membantu Anda,” ujar Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu (31/12/2023).

“Contohnya, bagi saya, haters memberi saya motivasi. Mendengar segala sesuatu yang menyenangkan pada akhirnya membuat Anda tenang. Kebencian itu membuatmu berpikir, ‘Saya akan menutup mulutnya,’” lanjutnya.