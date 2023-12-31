Alex Marquez Bangga Jadi Adik Marc Marquez: Bisa Belajar darinya Itu Keren!

PEMBALAP Gresini Ducati, Alex Marquez, mengaku sangat bangga menjadi adik dari Marc Marquez. Alih-alih terbebani dengan status Marc Marquez yang sudah jadi pembalap hebat di MotoGP, Alex justru merasa bangga bisa belajar banyak dari sang kakak.

Ya, Alex mengikuti jejak sang kakak untuk terjun ke dunia balap MotoGP. Dia sudah naik kelas ke ajang MotoGP sejak 2020.

Sebelum debut di MotoGP pada 2020, Alex Marquez sendiri berhasil menjuarai ajang Moto2 pada 2019. Tetapi di kelas MotoGP, dia belum pernah sekalipun berhasil merebut gelar juara.

Pencapaian terbaik Alex Marquez sejauh ini di MotoGP adalah menempati posisi kesembilan di klasemen akhir MotoGP 2023. Musim lalu, dia total meraih 177 poin.

Raihan Alex Marquez tentu saja sangat berbeda jauh jika dibandingkan sang kakak. Marc Marquez bahkan langsung bisa merebut gelar juara dalam debutnya di kelas MotoGP pada 2013.

Total kini, Marc Marquez sudah merebut 6 gelar juara di kelas MotoGP. Ada dua gelar juara lain yang diraihnya di kelas lebih rendah, yakni Moto2 dan Moto3.