HOME SPORTS NETTING

8 Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Putuskan Pindah Negara, Nomor 1 Juara Dunia dengan Bendera AS!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |16:15 WIB
8 Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Putuskan Pindah Negara, Nomor 1 Juara Dunia dengan Bendera AS!
Tony Gunawan (tengah) termasuk pebulu tangkis top Indonesia yang pindah negara (Foto: Instagram/@t_gun75)
A
A
A

BERIKUT delapan pebulu tangkis top Indonesia yang memutuskan pindah negara. Bahkan, ada yang sampai menjadi juara dunia dengan bendera barunya!

Perpindahan negara di dunia bulu tangkis sejatinya bukan sesuatu yang asing. Beberapa pebulu tangkis Indonesia juga mengalami perpindahan negara dengan berbagai alasannya.

Logo PBSI

Lalu, siapa saja delapan pebulu tangkis top Indonesia yang putuskan pindah negara? Berikut ulasannya.

8. Halim Haryanto

Halim Haryanto

Salah satu pebulu tangkis hebat Indonesia yang pilih pindah negara adalah Halim Haryanto. Dia diketahui memutuskan pindah menjadi warga negara Amerika Serikat pada 2004.

Tentu saja, keputusan ini jadi sorotan karena Halim sukses mengukir karier apik saat masih membela Indonesia. Dia meraih sejumlah gelar juara bergengsi, seperti Taiwan Open 2005 hingga All England 2001.

7. Mia Audina

Mia Audina

Mia merupakan pebulu tangkis spesialis tunggal putri yang pernah menjadi andalan Indonesia pada masanya. Dia sukses mengukir prestasi manis, di antaranya meraih medali di Olimpiade, tepatnya medali perak Olimpiade Atlanta 1996.

Namun, Mia Audina memutuskan pindah kewarganegaaraan pada 1999. Atlet cantik itu menjadi warga negara Belanda karena mengikuti sang suami.

Halaman:
1 2 3
