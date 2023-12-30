Kehadiran Marc Marquez Justru Bikin Ducati Merugi, Begini Penjelasannya

KEHADIRAN Marc Marquez justru bikin Ducati merugi menurut pengamat MotoGP Juan Martinez. Menurutnya, Ducati tak seharusnya menggaet Marquez untuk mendongkrak nama besar mereka.

Marc Marquez akan membalap untuk Ducati pada musim depan. Dia membela Gresini Ducati setelah meninggalkan Repsol Honda, yang sudah 11 tahun dibela olehnya.

Juara dunia enam kali itu akan bertandem dengan sang adik, Alex Marquez di tim satelit Ducati. Banyak orang menilai kehadiran Marquez akan menambah Ducati semakin kuat. Namun, tidak bagi Martinez.

Pengamat MotoGP tersebut mengatakan kehadiran Marquez bisa menjadi bumerang bagi Ducati. Menurutnya, lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan untuk Ducati setelah merekrut The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

“Pertanyaan ini memerlukan sedikit pemikiran. Saya pikir mereka akan mengalami lebih banyak kerugian daripada keuntungan dengan Marc. Memang mereka sukses, tidak hanya di MotoGP, menjadi brand benchmark saat ini. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu bergantung pada hasil dari satu orang,” kata Martinez dilansir dari Paddock GP, Sabtu (30/12/2023).