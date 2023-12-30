Kisah Marc Marquez Maafkan Jorge Martin meski Diseruduk di MotoGP Valencia 2023

KISAH Marc Marquez maafkan Jorge Martin meski diseruduk di MotoGP Valencia 2023 akan dibahas di sini. The Baby Alien – julukan Marquez – menyadari bahwa Martin melakukan hal itu karena berada dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2023.

Jorge Martin bersaing dengan Francesco Bagnaia hingga seri terakhir di Valencia pada akhir November 2023 lalu. Namun, sang pembalap asal Spanyol itu harus mengakhiri balapan dengan tragis karena menabrak Marc Marquez.

Meski demikian, Marquez tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia bisa memahami mengapa Martin begitu bernafsu hingga kehilangan kendali dan menabrak.

"Saya tak ingin mengklaim bahwa saya bisa naik podium lagi hari ini, tetapi saya tampil cukup cepat dan mampu menjaga ban dengan baik," ucap Marquez pada 26 November 2023, dilansir dari Speedweek.

"Martin terlalu optimistis saat melakukan manuver dalam menyalip. Akan tetapi, saya tak ingin mengkritiknya karena mengerti mentalitasnya sebagai pembalap," tambahnya.