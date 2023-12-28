Jorge Martin Ancam Tinggalkan Ducati Jika Tak Ada Peluang Gabung Tim Pabrikan

BOLOGNA - Jorge Martin berambisi besar untuk bisa bergabung ke tim pabrikan. Rider asal Spanyol itu bahkan tak ragu untuk hengkang jika tak ada peluang itu di Ducati.

The Martinator -julukan Jorge Martin- yakin ambisinya itu bisa terwujud pada MotoGP 2025 mendatang. Martin yakin dirinya punya modal cukup untuk naik ke tim pabrikan Ducati. Mantan rekan setim Johann Zarco itu merasa telah banyak menguasai motor Desmosedici milik Ducati.

"Saya ingin bergabung dengan tim resmi dan saya menekan manajer saya untuk memberikan opsi tersebut," ungkapnya, dipetik dari Crash.

Sebelumnya, harapan Martin bisa promosi ke tim utama pada 2024 pupus dan sempat merasa dirinya sia-sia berjuang. Dia bahkan ragu apakah tetap bisa naik promosi jika juara pada MotoGP 2023.

"Namun saya pikir itu tidak mengubah apa pun apakah saya memenangkan Kejuaraan Dunia atau tidak," lanjutnya.

Meski demikian, tekadnya untuk bisa tembus ke tim utama Ducati masih tertancap dalam. Prioritasnya masuk di tim utama Ducati 2025 tergantung pada aksinya di musim depan.