Ini Alasan Max Verstappen Ingin Ada Balapan F1 Lagi di Sirkuit Mugello

MONAKO – Sejak pertama kali digelar di Formula One (F1) 2020, Sirkuit Mugello tak lagi menggelar balapan jet darat tersebut. Padahal pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen sangat ingin Sirkuit Mugello yang berada di Italia itu kembali masuk kalender F1.

Ya, Sirkuit Mugello tercatat pernah sekali menggelar ajang balapan F1, tepatnya di musim 2020. Kala itu panitia F1 sengaja menggelar balapan bernama GP Tuscan itu untuk mengisi slot balapan yang banyak dibatalkan karena pandemi virus Covid-19.

Dalam balapan perdana di Sirkuit Mugello itu, bintang Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton, berhasil keluar sebagai pemenang. Sementara runner-up diisi oleh rekan setimnya kala itu, yakno Valtteri Bottas.

Semenatra Verstappen mengalami kecelakaan dalam satu-satunya balapan F1 di Sirkuit Mugello tersebut. Dia tersingkir di lap pembuka setelah terlibat insiden dengan beberapa mobil lainnya.

Kini Mugello belum pernah menggelar balapan F1 lagi. Italia sejatinya sudah memiliki dua trek yang menjadi tuan rumah balapan F1 di musim 2023, yakni Autodromo Enzo e Dino Ferrari yang menggelar Grand Prix Emilia Romagna, dan Autodromo Nazionale Monza, yang menghelat GP Italia.

Hanya saja pada F1 2023 kemarin GP Emilia Romagna batal digelar karena banjir bandang yang terjadi di wilayah lokasi balapan tersebut. Sementara GP Italia 2023 dimenangkan oleh Verstappen dengan mengasapi kompatriotnya, Sergio Perez dan jagoan Ferrari, sebagai tuan rumah, yakni Carlos Sainz Jr.