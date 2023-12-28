Kisah Mohammad Ahsan Ternyata Pernah Dipasangkan dengan Fajar Alfian di Kejuaraan Beregu Asia 2020

KISAH Mohammad Ahsan ternyata pernah dipasangkan dengan Fajar Alfian di Kejuaraan Beregu Asia 2020 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Ahsan dan Fajar pernah bermain bersama di kompetisi penting seperti Badminton Asia Team Championships pada edisi 2020.

Menariknya lagi, percobaan pasangan ganda putra itu terjadi di laga final saat Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia berjumpa Malaysia. Tentunya langkah PBSI mengganti pasangan di sebuah laga penting terbilang cukup berani.

Apalagi mengingat kala itu sejatinya Indonesia masih memiliki pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, serta Ahsan bersama pasangannya Hendra Setiawan, dan Fajar dengan Muhammad Rian Ardianto. Jadi, tiga ganda putra itu sejatinya sudah sangat baik bersama pasangannya masing-masing.

Akan tetapi, dalam turnamen beregu seperti Badminton Asia Team Championships memang kerap memakai strategi memasangkan pemain yang bukan pasangan sebenarnya. Langkah itu diambil untuk mengecoh lawan yang jelas akan kaget karena melawan pasangan biasa.

Seperti yang dikatakan Manajer Tim Indonesia di Kejuaraan Beregu Asia 2020 kala itu, yakni Susy Susanti, pihaknya sengaja memasangkan Ahsan/Fajar karena mempertimbangkan kesiapan serta head-to-head dengan pasangan Malaysia.

Kala itu mungkin Ahsan/Hendra dan Fajar/Rian tak memiliki head-to-head yang bagus melawan ganda putra kedua Malaysia, yakni Ong Yew Sin/Teo Ee Yi. Sehingga percobaan pasangan Ahsan/Fajar pun dilakukan.

“Ahsan/Fajar dipasangkan karena kami mempertimbangkan kondisi terakhir atlet dan head-to-head dengan lawan. Dari situ kami melihat Ahsan/Fajar yang paling siap," ungkap Susi pada Februari 2020 lalu, dikutip dari laman PBSI.