HOME SPORTS SPORT LAIN

Saksikan Tayangan Olahraga di Vision+ Sports Minggu ini: Duel Megawati Hangestri vs Lee Jae Young

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:11 WIB
Saksikan Tayangan Olahraga di Vision+ Sports Minggu ini: Duel Megawati Hangestri vs Lee Jae Young
Segera unduh apilikasi Vision+ di Google Play atau App Store (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Lewati akhir tahun bersama Vision+ yang selalu menghadirkan serangkaian tayangan olahraga favorit anda. Aksi hero penuh perjuangan dari berbagai cabang olahraga senantiasa memanjakan para penggemar dengan pengalaman menonton yang tak terlupakan.

Para bintang Liga Arab Saudi saat ini masih terus bertarung dalam gelaran Roshn Saudi League yang akan memasuki pekan ke-19. Turnamen ini semakin sengit dengan perebutan puncak klasemen yang masih dipegang oleh Al Hilal.

Megawati Hangestri, atlet voli Indonesia yang bergabung dengan klub voli Korea Selatan kembali akan menghadapi Pink Spiders. Megatron akan berhadapan langsung dengan “Ratu Voli Korea Selatan” Lee Jae Young, pada Kamis, 28 Desember 2023.

Nikmati pertandingan olahraga favorit anda yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+ Sports dengan berbagai channel olahraga. Berikut jadwal tayangan Sports di Vision+ minggu ini:

SENIN, 25 DESEMBER 2023

Best Of BWF 2023 | SPORTSTARS | 22:30 | RERUN | Jonatan Christie

MotoGP 2023 | SPOTV 2 | 12:00 | RERUN | Round 6 Italian GP - Race Day

SELASA, 26 DESEMBER 2023

MotoGP 2023 | SPOTV 2 |12:00 | RERUN | Round 7 German GP - Race Day

RABU, 27 DESEMBER 2023

KOVO V-League Women 23/24 | SPOTV | 17:00 | LIVE | IBK Altos vs Hyundai Hillstate

Roshn Saudi League 23/24 | SPOTV 2 | 00:45 | LIVE | Al Ittihad vs Al Nassr

East Asia Super League 23/24 | SPOTV 2 | 16:50 | LIVE | Chiba Jets vs Taipei Fubon Braves

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
