HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadapi Putaran Keempat Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024, Permainan Megawati Hangestri Bakal Semakin Diasah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |19:27 WIB
Hadapi Putaran Keempat Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024, Permainan Megawati Hangestri Bakal Semakin Diasah
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi bermain di Korea Selatan bersama Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

SEOUL – Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri bakal semakin diasah jelang menghadapi Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Menurut pemaparan Red Sparks, Ko Hee-jin, performa Megawati dan kolega akan semakin dibenahi agar timnya tersebut bisa meraih hasil positif di putaran keempat tersebut.

Untuk diketahui putaran ketiga Liga Voli Putri Korea 2023-2024 telah berakhir. Red Sparks harus menutupnya dengan hasil yang kurang memuaskan. Pasalnya, Megawati cs menelan kekalahan dari Pink Spiders dengan skor 1-3 pada Minggu 24 Desember 2023 lalu.

Red Sparks pun masih terkunci di posisi lima dengan koleksi 24 poin dari 18 pertandingan yang telah dijalani. Terpaut empat poin dari IBK Altos yang menempati posisi empat, yang mana posisi itu merupakan batas dari zona play-off.

Dengan situasi ini, jelas Red Sparks harus bangkit di putaran keempat demi merangsek naik ke empat besar agar bisa masuk zona play-off. Oleh karenanya, Ko Hee-jin akan lebih meningkatkan intensitas latihan kepada Megawati ‘Megatron’ dan kolega.

Megawati Hangestri

Ko Hee-jin ingin mengembalikan kembali kepercayaan diri anak asuhnya seperti pada laga di putaran pertama. Dia tidak ingin Megawati cs melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu pada putaran keempat nanti.

“Volume latihan harus terus dikuatkan. Para pemain perlu menemukan kepercayaan diri melalui latihan. Tidak ada pilihan selain mengatasi kesalahan konyol, dan bagian di mana tangan dan kaki tidak pas, melalui pelatihan,” kata Ko Hee-jin, dilansir dari Mksports, Selasa (26/12/2023).

Halaman:
1 2

