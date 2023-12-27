Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Valentino Rossi yang Percaya Diri Berlebihan di MotoGP: Siapkan Selebrasi Kemenangan Sebelum Balapan!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |04:00 WIB
Valentino Rossi kerap pikirkan selebrasi sebelum balapan (Foto: MotoGP)
KISAH Valentino Rossi yang percaya diri berlebihan di MotoGP dibeberkan oleh sang sahabat Uccio Salucci. Pembalap berjuluk The Doctor tersebut nyatanya kerap siapkan selebrasi kemenangan sebelum balapan.

Rossi telah sukses melegenda selama berkarier sebagai pembalap MotoGP dengan memenangkan tujuh gelar juara dunia di kelas utama. Namun, tak hanya kegemilangannya di lintasan, Rossi juga memiliki kepribadian unik.

Valentino Rossi

Berbagai selebrasinya mencuri perhatian, seperti boneka tiup hingga berpakaian seperti Robin Hood. Salucci, selaku salah satu orang terdekatnya, membeberkan bahwa Rossi memang telah memikirkan selebrasi sebelum balapan, yang menggambarkan kepercayaan dirinya utuk menang.

“Lelucon, sandiwara [selebrasi kemeangan], selalu melakukan hal yang konyol, namun tidak sepenuhnya,” tutur Salucci ketika berbicara kepada Sky.

“Itu membantu Vale untuk tetap tenang. Sebab, mari mengingat bahwa dia masih sangat muda ketika memenangkan gelar juara dunia pertamanya,” tambah Salucci.

