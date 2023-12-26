2 Pembalap MotoGP Ini Ternyata Punya Gaya Balap Unik hingga Bikin Salah Satu Murid Kesayangan Valentino Rossi Kagum

TERDAPAT 2 pembalap MotoGP yang dianggap memiliki gaya balapan yang unik sampai salah satu murid kesayangan Valentino Rossi terkagum-kagum. Murid kesayangan Rossi itu adalah Franco Morbidelli.

Morbidelli tentu sering melihat gaya balapan yang indah sejak kecil. Apalagi ia tumbuh dewasa di akademi VR46 milik Valentino Rossi yang melahirkan banyak rider-rider hebat seperti Francesco Bagnaia.

Akan tetapi, ternyata dua pembalap yang dikagumi Morbidelli karena memiliki gaya balapan yang untuk itu bukanlah jebolan akademi VR46. Sebab kedua rider yang dimaksud berasal dari Tim Red Bull KTM, Brad Binder dan Jack Miller.

Bagi Morbidelli, Binder dan Miller memiliki gaya balap yang indah. Ia pun mengakui sulit untuk meniru gaya duo KTM tersebut.

“Mereka memiliki gaya balapan yang indah. Padahal gaya balap seperti itu sulit dilakukan di MotoGP,” ungkap Morbidelli, melansir dari Motosan, Selasa (26/12/2023).

Saking kagumnya dengan gaya balapan Miller dan Binder, Morbidelli sampai menyarankan agar KTM bisa membuat motor RC16 yang cook dengan kedua rider tersebut. Sebab jika itu terjadi, Morbidelli yakin Binder dan Miller bisa sangat menakutkan.