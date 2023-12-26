Maverick Vinales Jadi Harapan Aprilia Racing untuk Bersaing di MotoGP 2024

NOALE – CEO Aprilia, Massimo Rivola, menaruh banyak harapan pada Maverick Vinales di MotoGP 2024. Menurutnya, pengalaman yang didapatnya pada tahun ini bersama kepala krunya yang baru bakal membuahkan sesuatu di musim depan.

Vinales mengalami peningkatan yang cukup apik di MotoGP 2023 dengan tiga podium yang diraihnya masing-masing di Portugal, Catalunya dan Indonesia. Dia berhasil finis di peringkat tujuh dengan koleksi 204 poin, persis di bawah rekan setimnya, Aleix Espargaro, yang berselisih dua poin saja darinya.

Hasil tersebut jauh lebih baik daripada yang dicapainya dalam musim penuh pertamanya dengan Aprilia pada MotoGP 2022. Kala itu, rider asal Spanyol tersebut juga berhasil naik podium tiga kali tetapi hanya mengumpulkan 122 poin dan finis di urutan 11.

Sebaliknya, Espargaro tak mampu lagi berbuat banyak di MotoGP 2023 meski masih mengoleksi dua kemenangan. Pasalnya, pada musim 2022, hampir sepanjang musim dia berada di jalur perebutan gelar juara meski akhirnya berakhir di posisi empat.

Kemungkinan besar hal itu yang membuat Rivola menaruh harapan besar pada Top Gun -julukan Vinales di MotoGP 2024. Rivola yakin dia bakal tampil lebih baik musim depan setelah setahun mengais pengalaman dengan kepala kru barunya, Manu Cazeaux.

“Saya berharap banyak tahun depan, terutama dari Maverick. Tahun ini dia memiliki kepala kru untuk pertama kalinya, tetapi kepala krunya tidak mengenal Aprilia, dia berasal dari sepeda motor yang sama sekali berbeda," kata Rivola dilansir dari Speedweek.