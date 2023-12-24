Deontay Wilder Kalah Angka dari Joshua Parker, Anthony Joshua: Terus Berjuang!

RIYADH - Anthony Joshua meyakini rivalnya Deontay Wilder akan bangkit setelah menelan kekalahan pahit dari Joseph Parker. Dia yakin The Bronze Bomber akan bertarung lagi dengannya.

Wilder kalah angka dalam pertarungan 12 ronde dari Parker. Pertarungan itu merupakan bagian dari ‘Day of Reckoning’ yang digelar di Riyadh, Arab Saudi pada Minggu (24/12/2023) pagi WIB.

Petinju asal Amerika Serikat (AS) itu kalah lewat unanimous decision (118-111, 118-110, 120-208). Ini merupakan kekalahan ketiga dalam karier petinju berusia 38 tahun tersebut. Kekalahan ini mengejutkan mengingat Wilder sangat diunggulkan.

Sebab, Wilder diwacanakan akan bertemu dengan Joshua jika menang dalam pertarungan itu. Namun, kekalahan ini menunda pertemuan kedua petinju hebat tersebut.

Joshua meyakini kekalahan ini tidak akan membuat Wilder gantung sarung tinju. Petinju berusia 34 tahun itu yakin koleganya akan bangkit untuk bertarung dengannya suatu saat nanti.

“Tidak, mengapa harus demikian? Lihatlah (Daniel) Dubois malam ini. Dia telah kembali,” kata Joshua dikutip dari Metro, Minggu (24/12/2023).