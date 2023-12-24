Sesumbar Anthony Joshua Usai Bekuk Otto Wallin: Saya Petinju dengan Bakat Istimewa

RIYADH - Anthony Joshua sukses membekuk Otto Wallin dalam duel tinju kelas berat bertajuk ‘Day of Reckoning’. Pria asal Inggris itu langsung sesumbar usai duel.

Joshua mengalahkan Wallin lewat TKO (corner stoppage) dalam pertarungan di Riyadh, Arab Saudi pada Minggu (24/12/2023) pagi WIB. Ini merupakan kemenangan ke-27 baginya di ring tinju.

AJ tercatat hanya kalah tiga kali selama kariernya, yakni dari Oleksandr Usyk (2) dan Andy Ruiz. Usai pertarungan, dia mengatakan sangat senang dan mempersembahkan kemenangannya untuk para penggemar.

“Saya tidak bisa menilai penampilan saya, tim saya akan menilainya untuk saya dan para penggemar di rumah, jadi saya serahkan pada mereka," ungkap Joshua, dinukil dari Mirror, Minggu (24/12/2023).

"Itu bukan pertarungan kemunduran, hanya pertarungan lain. Saya memberi tahu semua orang selama build-up sampai-sampai saya harus fokus pada pria di depan saya," imbuh petinju berusia 34 tahun itu.

Lebih lanjut, Joshua mengatakan kemenangan ini sukses menjawab keraguan semua pihak terhadap dirinya. Menurutnya, kemenangan ini sangat pantas dan merupakan hari yang istimewa baginya.