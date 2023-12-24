Kisah Marc Marquez yang Hampir Jadi Pembalap Motocross, Takkan Ribut dengan Valentino Rossi!

KISAH Marc Marquez yang hampir jadi pembalap motocross akan dibahas Okezone di artikel ini. Tentunya fakta tersebut amat menarik, sebab andai saja Marquez benar-benar terjun ke motocross, maka persaingannya dengan Valentino Rossi mungkin takkan terjadi di MotoGP.

Seperti yang diketahui, Marquez memiliki banyak rival di MotoGP. Ia pun banyak dimusuhi pembalap lain, termasuk Rossi kala itu karena gaya balap Marquez yang dikenal sangat agresif.

Beberapa rider lain jadi korban akibat gaya balapan agresif Marquez tersebut, salah satunya adalah Rossi. Persaingan Marquez dan Rossi pun dinilai menjadi salah satu rivalitas terbaik di ajang balap MotoGP.

Akan tetapi, tahukah Anda Marquez ternyata nyaris berkarier di motocross sewaktu muda? Hal itu dikarenakan sedari kecil, kakak kandang Alex Marquez itu sudah menekuni balapan motocross.

Bahkan sejatinya sampai saat ini, Marquez masih sering berlatih dengan motocross. Menurut Marquez, dalam balapan motocross sang pembalap sangat berpengaruh terhadap hasil race.

“Saya sudah balapan motorcross sejak kecil. Di motocross semua tergantung sang pembalap, Anda memang bisa memaksimalkan di suspensi, tapi pembalap lebih berperan besar,” kata Marquez, mengutip dari Speedweek, Minggu (24/12/2023).