HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024: Bos Ducati Takut Orang Terpenting di Timnya Bakal Dicuri Honda

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |17:27 WIB
MotoGP 2024: Bos Ducati Takut Orang Terpenting di Timnya Bakal Dicuri Honda
Tim Ducati Lenovo bersama Francesco Bagnaia di MotoGP. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali memiliki kekhawatiran Honda akan mencuri salah satu orang terpenting di timnya di masa depan. Sosok terpenting yang dimaksud Domenicali adalah manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna.

Tentunya kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Dall'Igna merupakan sosok ahli di Ducati dan hal itu jelas akan membuatnya banyak dilirik tim-tim lain, termasuk Honda.

Jelas bos Ducati tak hal tersebut terjadi. Domenicali mengaku dirinya sudah selaras dengan Dall'Igna sehingga tak mau kehilangan manajernya tersebut.

Bos tim asal Italia itupun berharap agar Dall'Igna tetap setia bersama Ducati. Mengingat perannya di Ducati juga cukup penting.

Gigi Dalligna

"Dia adalah bintang di sektornya. Kami sangat selaras. Saya harap dia tetap bersama kami selamanya," ujar Domenicali, dipetik dari Crash, Minggu (24/12/2023).

“Tapi saya tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Honda bisa memberinya tawaran besar," tambahnya.

Halaman:
1 2
