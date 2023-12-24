Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat MotoGP Beri Joan Mir Nilai 5 untuk Penampilan Musim Lalu!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |12:23 WIB
Pengamat MotoGP Beri Joan Mir Nilai 5 untuk Penampilan Musim Lalu!
Joan Mir diberi nilai 5 oleh Carlo Pernat (Foto: Honda Racing Corporation)
GENOA - Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, memberi nilai buruk untuk Joan Mir. Pembalap tim Repsol Honda itu dinilai tampil kurang meyakinkan pada MotoGP 2023.

Mir menjalani musim 2023 dengan kurang baik. Pembalap berpaspor Spanyol itu hanya mengemas 26 poin tanpa kemenangan atau podium pada musim lalu. Dia pun harus puas duduk di urutan ke-22 klasemen akhir MotoGP 2023.

Joan Mir melaju dengan motor Honda RC213V dalam tes di Valencia (Foto: Honda Racing Corporation)

Jawara MotoGP 2020 itu memang sempat menderita cedera patah tulang jari kelingking. Mir terpaksa melewati dua seri balapan di MotoGP Jerman dan Belanda pada Juni 2023.

Namun demikian, Pernat menganggap masalah itu tidak bisa menjadi alasan Mir untuk tampil buruk. Pengamat asal Italia itu memberikan penilaian cukup buruk, yakni 5.

“Setelah berpisah dari Suzuki, dia (Joan Mir) mengambil kesempatan pertamanya bersama Honda. Mungkin, jika saya bisa kembali, saya tidak akan melakukannya,” kata Pernat dikutip dari Motosan, Minggu (24/12/2023).

“Saya memberinya kekurangan, bukan karena balapan buruk yang dia jalani, tapi karena dia melewatkan 2 Grand Prix karena patah di jari kelingkingnya," imbuh manajer pribadi Enea Bastianini itu.

Halaman:
1 2
