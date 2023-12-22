Cerita Jorge Lorenzo yang Sebut Marc Marquez Tak Mau Lihat Valentino Rossi Juara MotoGP Lagi Gara-Gara Insiden Ini

CERITA Jorge Lorenzo yang sebut Marc Marquez tak mau lihat Valentino Rossi juara lagi gara-gara suatu insiden. Insiden yang dimaksud adalah pada MotoGP Belanda 2015 silam.

Pada tahun 2015 lalu, Marc Marquez mencuri headline meskipun tidak ikut bertarung untuk gelar juara dunia MotoGP saat itu. Dia melakukan hal yang dinilai tidak sportif demi memenangkan kompatriotnya, Jorge Lorenzo, yang bertarung kontra The Doctor – julukan Rossi – untuk gelar juara dunia.

Yang legendaris adalah pada MotoGP Malaysia 2015 dan Valencia 2015. Namun, jauh sebelum itu, Marquez dan Rossi nyatanya sudah menumpuk dendam satu sama lainnya.

Lorenzo membeberkan bahwa Marquez dibuat kesal oleh Rossi setelah sebuah insiden di Sirkuit Assen pada MotoGP Belanda 2015. Semenjak saat itu, Marquez diklaim tak rela untuk melihat Rossi jadi juara dunia lagi.

“Kekesalan Marc memuncai usai kejadian di Assen. Pada saat itu, Marc dan Valentino bersinggungan di tikungan terakhir dan menyalahkan satu sama lain,” kata Lorenzo pada 2021, dilansir dari Tuttomotoriweb.

“Sejak saat itu, Marquez tak mau lagi melihat Valentino menjadi juara dunia,” tegas Lorenzo, yang sebenarnya adalah rekan setim Valentino Rossi pada saat itu.

Kemudian pada MotoGP Australia 2015, di seri ke-16, Marc Marquez terang-terangan membantu Lorenzo dengan menutup pergerakan Rossi. Meski start dari posisi terdepan, Marquez dengan sengaja tak langsung memimpin balapan karena cemas Rossi akan finis di depan Lorenzo.