HOME SPORTS F1 & A1

Pakaian Balap Bersejarah Lewis Hamilton saat Raih Kemenangan Perdana di F1 Dilelang, Laku hingga Rp3,74 Miliar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |03:02 WIB
Pakaian Balap Bersejarah Lewis Hamilton saat Raih Kemenangan Perdana di F1 Dilelang, Laku hingga Rp3,74 Miliar!
Momen Lewis Hamilton saat menjuarai F1 GP Amerika Serikat 2007. (Foto: laman resmi F1)
A
A
A

PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton adalah salah satu driver terbaik yang pernah hadir di ajang balap Formula One (F1). Tak heran segala pernak-pernik yang pernah dimiliki Hamilton begitu spesial, termasuk pakaian balapnya yang baru saja laku terjual di harga 250 ribu dolar atau sekira Rp3,74 miliar!

Seperti diketahui, Hamilton saat ini merupakan pemegang rekor pemenang balapan terbanyak sepanjang sejarah F1 dengan torehan 103 kemenangan. Namun, jauh sebelum itu, kemenangan perdananya di ajang balap paling bergengsi di dunia tersebut terjadi 16 tahun lalu.

Kala itu, Hamilton masih membela Tim McLaren. Bintang asal Inggris tersebut berhasil meraih kemenangan perdananya di F1 dalam GP Amerika Serikat 2007.

Dilansir dari Crash, kini pakaian balap yang digunakannya saat kali pertama menang di F1 laku terjual dengan harga yang fantastis. Wearpack berwarna dominan putih dengan balutan warna merah dan bertuliskan sponsor utama ‘Vodavone’ itu terjual dengan harga USD250 ribu atau senilai dengan Rp3,74 miliar dalam sebuah lelang yang dipegang oleh RM Sotheby’s.

Lewis Hamilton (kanan) di F1 2007

Pemilik baju balap tersebut pun mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan tersebut. Kabarnya, dia baru mendapatkan baju itu pada September lalu dengan harga USD83 ribu (Rp1,28 miliar).

Itu artinya, dalam waktu tiga bulan saja, dia meraup keuntungan sebesar USD158 ribu (Rp2,45 miliar). Tentunya, pakaian balap itu memiliki sertifikat resmi yang telah dijamin keasliannya oleh F1 Authentics.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
