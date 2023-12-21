Kesiapan Marc Marquez Ingin Tiru Gaya Balap Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP 2024

KESIAPAN Marc Marquez ingin tiru gaya balap Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP 2024 akan dibahas. Sebab, The Baby Alien tidak ragu-ragu mengubah gaya berkendaranya musim depan.

Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing pada MotoGP 2024. Dia mendapat kontrak selama semusim kendati kerja sama dengan Honda Racing Corporation (HRC) sejatinya akan habis pada penghujung tahun depan.

Juara dunia MotoGP enam kali itu bahkan sudah menjajal seperti apa motor Ducati Desmosedici GP23 pada tes di Valencia, Spanyol, 28 November 2023. Marquez tampil cukup apik dengan menempati posisi empat di klasemen catatan waktu.

Belum ada komentar apa pun secara resmi dari Marquez mau pun tim. Akan tetapi, pembalap asal Spanyol itu mengakui sebelum dimulainya tes, akan menganalisis seperti apa data milik Bagnaia serta Martin.

BACA JUGA: Alex Marquez Yakin Marc Marquez Bakal Tingkatkan Level Gresini Ducati

"Saya tidak sabar untuk menganalisis datanya dan melihat bagaimana dia melakukannya. Karena dia dan Martin saat ini menjadi yang tercepat di trek balap," papar Marquez, dikutip dari Speedweek, Kamis (21/12/2023).

"Dulu, para pembalap yang beralih ke Honda meniru gaya saya. Mungkin sekarang saya harus meniru gaya mereka. Sekarang saya harus membalikkan keadaan dan memahami cara mereka membalap," imbuh pria berusia 30 tahun itu.