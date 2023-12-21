Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kesiapan Marc Marquez Ingin Tiru Gaya Balap Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |10:19 WIB
Kesiapan Marc Marquez Ingin Tiru Gaya Balap Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP 2024
Marc Marquez siap meniru gaya balap Jorge Martin dan Francesco Bagnaia musim depan (Foto: Reuters/Issei Kato)
A
A
A

KESIAPAN Marc Marquez ingin tiru gaya balap Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP 2024 akan dibahas. Sebab, The Baby Alien tidak ragu-ragu mengubah gaya berkendaranya musim depan.

Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing pada MotoGP 2024. Dia mendapat kontrak selama semusim kendati kerja sama dengan Honda Racing Corporation (HRC) sejatinya akan habis pada penghujung tahun depan.

Marc Marquez menunggang motor Ducati Desmosedici GP23 di garasi Gresini Racing (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Juara dunia MotoGP enam kali itu bahkan sudah menjajal seperti apa motor Ducati Desmosedici GP23 pada tes di Valencia, Spanyol, 28 November 2023. Marquez tampil cukup apik dengan menempati posisi empat di klasemen catatan waktu.

Belum ada komentar apa pun secara resmi dari Marquez mau pun tim. Akan tetapi, pembalap asal Spanyol itu mengakui sebelum dimulainya tes, akan menganalisis seperti apa data milik Bagnaia serta Martin.

"Saya tidak sabar untuk menganalisis datanya dan melihat bagaimana dia melakukannya. Karena dia dan Martin saat ini menjadi yang tercepat di trek balap," papar Marquez, dikutip dari Speedweek, Kamis (21/12/2023).

"Dulu, para pembalap yang beralih ke Honda meniru gaya saya. Mungkin sekarang saya harus meniru gaya mereka. Sekarang saya harus membalikkan keadaan dan memahami cara mereka membalap," imbuh pria berusia 30 tahun itu.

Halaman:
1 2
