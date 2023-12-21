Gabung Gresini Ducati, Marc Marquez Bakal Miliki Peran yang Sama dengan Francesco Bagnaia

BORGO PANIGALE – Pembalap anyar Tim Gresini Ducati, Marc Marquez dikabarkan akan memiliki peran yang sama besar besar dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2024. Menurut pernyataan CEO Ducati, Claudio Domenicali, peran yang dimaksud adalah Marquez dan Bagnaia sama-sama akan menjadi panutan bagi pembalap Ducati lainnya.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akan menjadi sosok baru di Ducati pada musim depan. Pembalap berusia 30 tahun itu akan berseragam Gresini Ducati bersama dengan sang adik, Alex Marquez.

Domenicali mengtakan kehadiran Marquez tidak akan berpengaruh pada strategi Ducati. Enam kali juara MotoGP itu disebut akan berbagi pengalaman, terkhusus cara berkendara dengan Bagnaia. Menurut Domenicali, ini akan menjadi persaingan yang sehat.

“Karena strategi Ducati sangat khusus dan mungkin unik, mengingat semua pembalap berbagi data, Pecco Bagnaia sudah mempelajari cara berkendara Marc Marquez, dan Marc, sebelum menaiki motornya, sudah bisa mempelajari cara berkendara Pecco,” kata Domenicali dilansir dari Paddock GP, Kamis (21/12/2023).

Karena itu, dua pembalap tersebut akan menjadi panutan bagi pembalap Ducati lainnya. Diketahui, Ducati akan menurunkan satu tim utama (Ducati Lenovo), serta tiga tim satelit (Ducati Pramac, Gresini Ducati, dan Mooney VR46) pada musim depan.