HOME SPORTS MOTOGP

Ini Pendapat Joan Mir soal Luca Marini, Rekan Barunya di Repsol Honda

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |00:01 WIB
Ini Pendapat Joan Mir soal Luca Marini, Rekan Barunya di Repsol Honda
Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir. (Foto: Instagram/joanmir36official)
A
A
A

AALST – Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir memiliki rekan baru di MotoGP 2024, yakni Luca Marini. Menurut pendapat Mir, Marini bukanlah rider yang biasa karena itu ia pun tampak antusias menyambut kerjasama dengan pengganti Marc Marquez tersebut di musim depan.

Mir yang bisa dikatakan lebih senior di Honda menilai Marini merupakan pengendara yang mulus. Mir juga meyakini tipe pembalap seperti itu cukup sensitif.

Hal yang disukai lainnya adalah Marini dipastikan tidak akan ugal-ugalan layaknya mengerem seperti binatang. Selain itu, Mir juga melihat Marini sebagai pembalap hebat yang tidak abai dan sangat peduli dengan motor.

"Saya pikir dia adalah pengendara yang mulus, dan biasanya tipe pengendara yang sangat mulus juga cukup sensitif. Tidak mengerem seperti binatang dan tidak peduli dengan motornya,” ungkap Mir, dipetik dari Crash, Kamis (21/12/2023).

Luca Marini

Sebagaimana diketahui, Marini hadir di Repsol Honda menggantikan posisi yang ditinggalkan Marc Marquez. Perannya pun cukup berat sebagai rider yang tergolong baru di MotoGP.

Telusuri berita Sport lainnya
