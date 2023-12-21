Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Filosofi Jersey Baru Prawira Harum Bandung untuk Hadapi IBL 2024, Bertemakan Bandung Pride

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:50 WIB
Filosofi Jersey Baru Prawira Harum Bandung untuk Hadapi IBL 2024, Bertemakan Bandung Pride
Prawira Harum Bandung kenalkan jersey baru untuk IBL 2024 (Foto: Istimewa)
A
A
A

PRAWIRA Harum Bandung luncurkan jersey baru. Jersey ini dipersiapkan untuk menghadapi Indonesia Basketball League (IBL) 2024.

Jersey baru Prawira Harum Bandung ini bertemakan “Bandung Pride”. Tujuannya ingin menghadirkan kembali kebanggaan warga Kota Bandung terhadap tim bola basket yang mentas di kompetisi nasional.

Prawira Harum Bandung

Jersey baru Prawira Harum Bandung ini masih menggunakan warna biru sebagai jersey utamanya. Sementara jersey keduanya berwarna dominan putih serta jersey alternate berwarna hitam.

Melalui “Bandung Pride”, Prawira mengombinasikan antara masa lalu dan masa kini. Kejayaan Kota Bandung di olahraga bola basket pada 90-an diaplikasikan pada teknik bordir dalam desain logo Prawira Harum Bandung, desain V pada kerah dari “Victory” hingga penggunaan font klasik pada namesetnya.

Hal menarik lainnya adalah wujud rasa bangga terhadap Kota Bandung yang ditampilkan melalui visual sejumlah tempat-tempat bersejarah di Kota Bandung, mulai dari GOR C-tra Arena yang mulai beroperasi pada 1999, Tugu Bandung Lautan Api, Monumen Pancasila, Gedung Sate, Gedung Merdeka hingga pusat perbelanjaan “Landmark”.

Point guard Prawira Harum Bandung, Yudha Saputera mengaku bangga bisa menggunakan jersey barunya ini. Menurutnya ini akan menjadi salah satu hal penting dalam mendukung penampilannya di lapangan.

Halaman:
1 2
