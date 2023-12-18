Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sederet PR Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Harus Dibenahi Usai BWF World Tour Finals 2023: Dari Segi Teknis hingga Fisik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:36 WIB
Sederet PR Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Harus Dibenahi Usai BWF World Tour Finals 2023: Dari Segi Teknis hingga Fisik!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
SEDERET PR Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang harus dibenahi usai mentas di BWF World Tour Finals 2023 diungkap sang pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat. Catatan itu meliputi segi teknis hingga fisik.

World Tour Finals 2023 mengatakan performa Fajar/Rian sebenarnya telah mengalami peningkatan di BWF World Tour Finals 2023. Namun, Aryono mengungkap masih ada catatan yang harus dibenahi anak didiknya itu mulai dari segi teknis sampai fisik.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Aryono mengungkap hal yang harus dibenahi Fajar/Rian. Dia meminta anak didiknya membenahi segi pertahanan, servis, dan kesalahan-kesalahan individunya harus dikurangi.

“Hanya memang ada beberapa yang masih perlu diperbaiki, yaitu defense harus lebih rapat dan kuat, servis dan pengembalian servis harus menjadi perhatian lebih, unforced errors harus dikurangi, kondisi fisik harus ditingkatkan lagi,” ucap Aryono, dilansir dari rilis PBSI, Senin (18/12/2023).

Lalu, Aryono juga menyoroti kondisi fisik Fajar/Rian. Pasalnya, fisik ini tak luput dari persoalan cedera yang menghantui mereka dalam beberapa bulan terakhir. Aryono pun berharap Fajar/Rian bisa kembali menunjukkan konsistensinya sehingga membuat performanya meningkat.

“Masalah cedera harus benar-benar tuntas, dirawat dengan baik supaya tidak mengganggu di persiapan sebelum pertandingan dan pada saat pertandingan,” jelas Aryono.

“Semuanya sudah dilakukan hanya memang masih belum sempurna, masih harus terus diperbaiki, ditingkatkan, semoga ke depannya bisa terus konsisten dan lebih meningkat lagi performanya,” lanjutnya.

Meski begitu, Aryono tetap memberi kredit kepada anak didiknya. Dia mengungkapkan bahwa FaJri -sapaan akrab Fajar/Rian- telah mengalami peningkatan performa. Bisa dibilang, Fajar/Rian mengalami performa yang inkonsistensi sebelum tampil di BWF World Tour Finals 2023.

Halaman:
1 2
