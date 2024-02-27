Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |22:30 WIB
Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023
Gregoria Mariska sempat ngambek kepada Indra Wijaya di BWF World Tour Finals 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GREGORIA Mariska Tunjung meminta maaf karena sempat ngambek kepada sang pelatih, Indra Wijaya, tepatnya saat bersua An Se-young di fase grup BWF World Tour Finals 2023. Juara dunia junior 2017 nomor tunggal putri itu mengaku melakukan tindakan yang tidak sopan kepada Indra Wijaya saat itu.

Medio Desember 2023, beredar video Gregoria Mariska memasang muka masam saat jeda istirahat game kontra An Se-young. Pebulutanskis berusia 24 tahun itu pun terlihat menunjukan sikap cuek kepada Indra Wijaya saat diberi arahan secara langsung.

Gregoria Mariska Tunjung meminta maaf sempat membangkang kepada sang pelatih. (Foto: Humas PP PBSI)

(Gregoria Mariska Tunjung meminta maaf sempat membangkang kepada sang pelatih. (Foto: Humas PP PBSI)

Bahkan Gregoria Marika membuang muka seperti tidak ingin mendengarkan arahan dari sang pelatih. Terkait situasi tersebut, Gregoria Mariska tidak menyangkal insiden tersebut. Pemain peringkat tujuh dunia itu menyadari tindakannya salah dan menyesali perbuatannya tersebut.

"Kayaknya emang yang terjadi seperti itu dan itu sudah berlalu. Mungkin saya juga bisa bilang di saat itu, di saat videonya beredar itu adalah salah saya karena saya menunjukan sikap enggak sopan ke pelatih saya yang saat itu menemani saya di turnamen," kata Gregoria Mariska saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Selasa (27/2/2024).

"Tapi, kalau dari saya sendiri mungkin di saat itu juga saya ngerasa harus keluar dari tekanan, tapi mungkin ada sedikit tabrakan antara instruksi koh Indra dengan apa mau saya. Tapi, ya itu pembelajaran buat saya juga," lanjutnya.

"Saya menyesal melakukan itu ke pelatih saya dan saya tahu itu harusnya enggak saya lakukan karena selain itu sikap yang buruk tapi itu juga sangat enggak baik untuk dilihat orang. Apalagi itu jadi bahan pembicaraan banyak orang dan muncul asumsi-asumsi yang kemana-mana," imbuh Gregoria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/40/2943534/kisah-apriyani-rahayu-main-di-bwf-world-tour-finals-2023-sembari-tahan-sakit-karena-cedera-dY1XCiyAcQ.jpg
Kisah Apriyani Rahayu Main di BWF World Tour Finals 2023 Sembari Tahan Sakit karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941843/malaysia-gagal-total-di-bwf-world-tour-finals-2023-rexy-mainaky-jangan-cuma-kritik-pelatih-pemain-juga-dikritisi-oIhLlCA03N.jpg
Malaysia Gagal Total di BWF World Tour Finals 2023, Rexy Mainaky: Jangan Cuma Kritik Pelatih, Pemain Juga Dikritisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941789/update-ranking-dunia-usai-bwf-world-tour-finals-2023-jonatan-christie-kembali-ke-5-besar-fajar-rian-turun-1zJOO0yFj2.jpg
Update Ranking Dunia Usai BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Kembali ke 5 Besar, Fajar/Rian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/40/2941398/bwf-world-tour-finals-2023-indonesia-gagal-sabet-gelar-juara-I7qb3hla8W.jpg
BWF World Tour Finals 2023: Indonesia Gagal Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/40/2940775/puas-dengan-penampilan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-bwf-world-tour-finals-2023-irwansyah-doakan-2024-lebih-berjaya-zQpBZIys3O.jpg
Puas dengan Penampilan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di BWF World Tour Finals 2023, Irwansyah Doakan 2024 Lebih Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/40/2940631/sederet-pr-fajar-alfian-rian-ardianto-yang-harus-dibenahi-usai-bwf-world-tour-finals-2023-dari-segi-teknis-hingga-fisik-D3h2hMotFG.jpg
Sederet PR Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Harus Dibenahi Usai BWF World Tour Finals 2023: Dari Segi Teknis hingga Fisik!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement