Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023

GREGORIA Mariska Tunjung meminta maaf karena sempat ngambek kepada sang pelatih, Indra Wijaya, tepatnya saat bersua An Se-young di fase grup BWF World Tour Finals 2023. Juara dunia junior 2017 nomor tunggal putri itu mengaku melakukan tindakan yang tidak sopan kepada Indra Wijaya saat itu.

Medio Desember 2023, beredar video Gregoria Mariska memasang muka masam saat jeda istirahat game kontra An Se-young. Pebulutanskis berusia 24 tahun itu pun terlihat menunjukan sikap cuek kepada Indra Wijaya saat diberi arahan secara langsung.

(Gregoria Mariska Tunjung meminta maaf sempat membangkang kepada sang pelatih. (Foto: Humas PP PBSI)

Bahkan Gregoria Marika membuang muka seperti tidak ingin mendengarkan arahan dari sang pelatih. Terkait situasi tersebut, Gregoria Mariska tidak menyangkal insiden tersebut. Pemain peringkat tujuh dunia itu menyadari tindakannya salah dan menyesali perbuatannya tersebut.

"Kayaknya emang yang terjadi seperti itu dan itu sudah berlalu. Mungkin saya juga bisa bilang di saat itu, di saat videonya beredar itu adalah salah saya karena saya menunjukan sikap enggak sopan ke pelatih saya yang saat itu menemani saya di turnamen," kata Gregoria Mariska saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Selasa (27/2/2024).

"Tapi, kalau dari saya sendiri mungkin di saat itu juga saya ngerasa harus keluar dari tekanan, tapi mungkin ada sedikit tabrakan antara instruksi koh Indra dengan apa mau saya. Tapi, ya itu pembelajaran buat saya juga," lanjutnya.

"Saya menyesal melakukan itu ke pelatih saya dan saya tahu itu harusnya enggak saya lakukan karena selain itu sikap yang buruk tapi itu juga sangat enggak baik untuk dilihat orang. Apalagi itu jadi bahan pembicaraan banyak orang dan muncul asumsi-asumsi yang kemana-mana," imbuh Gregoria.