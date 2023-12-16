Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Gagal Tembus Final BWF World Tour Finals 2023, Ini Harapan Fajar Alfian/Rian Ardianto untuk 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:50 WIB
Usai Gagal Tembus Final BWF World Tour Finals 2023, Ini Harapan Fajar Alfian/Rian Ardianto untuk 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, membeberkan harapannya untuk 2024. Hal itu disampaikan usai mereka terhenti di babak semifinal turnamen penutup tahun 2023, yakni BWF World Tour Finals 2023.

Fajar/Rian memiliki harapan besar tahun depan. Mereka berharap bisa mencapai performa terbaik di Olimpiade Paris 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

“Semoga di tahun 2024, kami bisa mencapai peak performance saat Olimpiade Paris nanti,” ujar Fajar, dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (16/12/2023).

“Dijauhi dari cedera dan keberuntungan serta hasil memihak pada kami,” lanjutnya.

Ya, Fajar/Rian baru saja terhenti di babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Mereka gagal menembus babak final usai kalah dari wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Duel itu dilakoni Fajar/Rian di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (16/12/2023) siang WIB. Fajri -sebutan Fajar/Rian- menjalani pertarungan sengit kontra Liang/Wang sejak awal pertandingan.

Meski selalu dalam posisi tertinggal, Fajar/Rian bisa mengejar di angka 5-5, 10-10, 14-14 dan 18-18. Selepas itu, pasangan ranking lima dunia tersebut sempat berbalik unggul 19-18.

