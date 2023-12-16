Usai Gagal Tembus Final BWF World Tour Finals 2023, Ini Harapan Fajar Alfian/Rian Ardianto untuk 2024

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, membeberkan harapannya untuk 2024. Hal itu disampaikan usai mereka terhenti di babak semifinal turnamen penutup tahun 2023, yakni BWF World Tour Finals 2023.

Fajar/Rian memiliki harapan besar tahun depan. Mereka berharap bisa mencapai performa terbaik di Olimpiade Paris 2024.

“Semoga di tahun 2024, kami bisa mencapai peak performance saat Olimpiade Paris nanti,” ujar Fajar, dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (16/12/2023).

“Dijauhi dari cedera dan keberuntungan serta hasil memihak pada kami,” lanjutnya.

Ya, Fajar/Rian baru saja terhenti di babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Mereka gagal menembus babak final usai kalah dari wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Duel itu dilakoni Fajar/Rian di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (16/12/2023) siang WIB. Fajri -sebutan Fajar/Rian- menjalani pertarungan sengit kontra Liang/Wang sejak awal pertandingan.

Meski selalu dalam posisi tertinggal, Fajar/Rian bisa mengejar di angka 5-5, 10-10, 14-14 dan 18-18. Selepas itu, pasangan ranking lima dunia tersebut sempat berbalik unggul 19-18.