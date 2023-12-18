Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 2023 Jauh di Bawah MotoGP Malaysia 2023, Peringkat 4 Terendah Tahun Ini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:09 WIB
Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 2023 Jauh di Bawah MotoGP Malaysia 2023, Peringkat 4 Terendah Tahun Ini!
Jumlah penonton MotoGP Mandalika 2023 kalah dari MotoGP Malaysia 2023. (Foto: MotoGP)
JUMLAH penonton MotoGP Mandalika 2023 jauh di bawah MotoGP Malaysia 2023. MotoGP Mandalika 2023 berada di peringkat keempat terendah pada tahun ini.

Rangkaian MotoGP 2023 sudah rampung digelar. Seri terakhir dihelat pada 26 November 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol.

MotoGP Mandalika 2023

Seri MotoGP Valencia 2023 pun jadi penentuan juara musim ini. Sosok pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, pun sukses merebut gelar juara, usai keluar sebagai pemenang di balapan itu.

Di balik semaraknya penyelenggaraan MotoGP 2023, ada sejumlah seri yang ternyata mencatatkan jumlah penonton terbanyak. Tetapi, gelaran MotoGP Mandalika 2023 tak masuk daftar teratas.

Dilansir dari Tiktok @lambegpvid, Senin (18/12/2023), MotoGP Prancis 2023 berada di daftar teratas jumlah penonton terbanyak musim ini. Balapan yang digelar di Sirkuit Le Mans pada 12-14 Mei 2023 tercatat ditonton 278.805 orang pada akhir pekan. Sementara khusus pada Minggu di mana balapan utama digelar, tercatat ada 116.692 penonton yang hadir.

Di urutan kedua, ada MotoGP Jerman 2023. Jumlah total penonton yang menyaksikan balapan yang digelar di Sirkuit Sachsenring ini tercatat mencapai 233.196 orang. Sementara untuk jumlah penonton pada Minggu, ini mencapai 96.151 orang.

Posisi tiga besar dilengakapi oleh MotoGP Valencia 2023. Tercatat, ada 195.889 penonton yang hadira dalam balapan tersebut. Sementara pada Minggu, di mana Bagnaia memastikan menjadi juara MotoGP 2023, ada total 93.044 orang yang menonton.

Lalu, ada di peringkat berapa MotoGP Mandalika 2023? Ternyata, jumlah penonton balapan MotoGP Mandalika 2023 yang digelar di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada 13-15 Oktober 2023 kalah saing dengan seri-seri lainnya. Alhasil, MotoGP Mandalika 2023 hanya berada di peringkat 4 terbawah dalam daftar ini.

Total keseluruhan penonton yang hadir di MotoGP Mandalika 2023 adalah 102.929 orang. Sementara pada Minggu, ada 73.129 penonton yang hadir langsung di Sirkuit Mandalika.

