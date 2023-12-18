Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Yakin Keputusannya Pindah ke Gresini Ducati Justru Untungkan Repsol Honda, Kok Bisa?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |08:49 WIB
Marc Marquez Yakin Keputusannya Pindah ke Gresini Ducati Justru Untungkan Repsol Honda, Kok Bisa?
Marc Marquez nilai pergi dari Honda untungkan semua pihak. (Foto: Reuters)
A
A
A

KEPERGIAN Marc Marquez dianggap sebagian pihak sebagai kerugian untuk Repsol Honda karena kehilangan salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Namun, bagi Marquez itu justru sebaliknya, ia menilai Honda justru diuntungkan karena ia telah pergi dari tim pabrikan asal Jepang tersebut.

Seperti yang diketahui, Marquez memutuskan meninggalkan Honda untuk memulai petualangan baru bersama tim satelit Ducati, Gresini Ducati di MotoGP 2024. Alasan Marquez pindah karena ia ingin kembali tampil kompetitif.

Marquez merasa dengan bergabung ke tim yang memiliki motor terbaik saat ini, yakni Desmosedici GP, maka dirinya bisa bersaing kembali dengan para pembalap top sehingga bisa kompetitif. Sebab semenjak mengalami kecelakaan parah di awal MotoGP 2020, Marquez kesulitan kembali ke performa terbaiknya.

Banyak yang menilai Marquez pun cukup egois karena meninggalkan Honda yang tengah terpuruk. Namun, menurut The Baby Alien, langkah kepindahannya ke Gresini tak hanya menguntungkan baginya, tapi juga untuk Honda.

Marc Marquez

Sebab menurut Marquez, gaji besar yang biasa ia terima dari Honda kini bisa dialihkan untuk pengembangan motor RC213V. Sehingga Honda pun bisa semakin maksimal meningkatkan motor dengan dana yang jauh lebih besar.

“Sangat mudah bagi saya untuk menjelaskannya. Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan Honad. Selama 11 tahun bersama, menurut saya kami telah melalui banyak hal sukses dalam hubungan yang baik ini,” ujar Marquez, dikutip dari GPOne, Senin (18/12/2023).

Halaman:
1 2
