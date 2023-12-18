Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Yamaha yang Harus Pasang Sekat di Paddock demi Pisahkan Jorge Lorenzo dengan Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |04:07 WIB
Kisah Yamaha yang Harus Pasang Sekat di <i>Paddock</i> demi Pisahkan Jorge Lorenzo dengan Valentino Rossi
Yamaha terpaksa memasang sekat di garasi untuk memisahkan Jorge Lorenzo dengan Valentino Rossi (Foto: GP Extra)
A
A
A

KISAH Yamaha yang harus memasang sekat di dinding paddock demi pisahkan Jorge Lorenzo dengan Valentino Rossi menarik untuk diulas. Itu menandakan ada yang tidak beres dengan kedua pembalap.

Naiknya Lorenzo ke kelas MotoGP pada 2008 ternyata cukup membuat Rossi panas. Apalagi, The Doctor ketika itu tengah terlibat persaingan sengit dengan Casey Stoner dan Ducati di lintasan.

Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo

Namun, sekat di dinding garasi tim Yamaha bukan disebabkan oleh rivalitas panas Rossi dan Lorenzo, kendati nantinya memang begitu. Awalnya, sekat itu dipasang pada MotoGP Indianapolis 2015 di Sirkut Indianapolis, Amerika Serikat (AS).

Sekat pemisah itu dipasang agar memudahkan teknisi Bridgestone yang menyuplai Rossi dapat bekerja secara profesional. Sebab, Lorenzo ketika itu masih menggunakan Michelin.

Ya, Yamaha sempat menggunakan dua pemasok ban berbeda atas permintaan Rossi. Pria asal Italia itu agak kesal lantaran semusim sebelumnya kalah saing dengan Stoner yang memakai ban Bridgestone.

Rossi, yang di awal MotoGP 2008 masih menggunakan Michelin, memutuskan memakai Bridgestone di tengah musim. Yamaha akhirnya mengalah dan memasang sekat agar data antara teknisi Bridgestone di kubu VR46 tidak dicuri oleh pihak Michelin di garasi Lorenzo.

Halaman:
1 2
