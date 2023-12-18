Tak Pasang Target, Pedro Acosta Sadar Masih Perlu Banyak Belajar di MotoGP 2024

MATTIGHOFEN - Pembalap GASGAS Tech3, Pedro Acosta, tak memasang target apapun agar tidak merasakan tekanan yang besar dalam debutnya di MotoGP 2024. Pasalnya, dia sadar masih perlu banyak belajar untuk bisa bersaing di kelas utama sehingga tak boleh membuat banyak kesalahan yang bisa menjadikannya gagal berkembang.

Acosta melakukan debutnya dengan motor MotoGP RC16-nya dalam tes pascamusim di Valencia pada pekan lalu. Dia hanya terpaut 1,223 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan Maverick Vinales. Tentunya itu hasil yang cukup layak bagi seorang rookie.

Pembalap berusia 19 tahun itu memang digadang-gadang sebagai rider muda berbakat yang bakal bersinar di MotoGP. Sebab, dia berhasil menjadi juara Moto3 dalam musim debutnya pada 2021 lalu dan kemudian menyabet titel Moto2 2023. Bahkan, sebelumnya dia juga menyandang gelar sebagai juara Red Bull Rookies 2020.

Jika melihat trek rokernya tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Acosta sudah biasa mendapatkan kesuksesan dalam waktu yang cepat. Akan tetapi, dia menolak untuk jemawa ketika promosi ke kelas utama di MotoGP 2024 karena sadar dirinya masih perlu banyak belajar.

Rider muda Spanyol itu enggan memasang target apapun dalam musim debutnya tahun depan agar tak mendapatkan tekanan yang berlebihan. Sebab menurutnya, jika itu terjadi maka dia akan sering membuat kesalahan dan dia khawatir tak bisa berkembang selepas itu.

“Saya tidak mempunyai ekspektasi apa pun (di MotoGP 2024), karena tekanan datang dari luar, dan ketika hal itu terjadi, sangat mudah bagi Anda untuk membuat kesalahan,” kata Acosta dilansir dari Speedweek, Minggu (17/12/2023).